Lierse Kempenzonen zet ambities kracht bij met toptalent uit Belgisch profvoetbal: "Hoop hier mijn grote doorbraak te forceren"

Vorig seizoen maakte hij indruk in de voorbereiding met onder meer twee doelpunten tegen KV Mechelen, maar tijdens het seizoen verzamelde hij amper veertien speelminuten. Nu neemt de aanvaller een duidelijk besluit.

Jo Gilis wordt door OH Leuven voor een seizoen uitgeleend aan Lierse Kempenzonen. Op die manier kan de 20-jarige aanvaller aan meer speelminuten komen.

De Leuvenaars zijn nog in volle promotiestrijd met Beerschot voor een stekje in 1A, voor Gilis zelf wordt het volgend seizoen dus Eerste Nationale.

Niet twijfelen

"Ik ben op een leeftijd gekomen waarop ik vooral moet kunnen ­spelen. Bij OH Leuven zou dat moeilijk ­worden. Komt er dan een club als Lierse ­aankloppen, dan mag je niet twijfelen", aldus Gilis bij Gazet van Antwerpen.

"Ik hoop hier mijn grote doorbraak te forceren", barst hij van de ambitie. "Lierse is een traditieclub tot in de diepste vezels, het is voor mij nu belangrijk om de strijd om een basisplaats te kunnen aangaan."