Naar de Jupiler Pro League? 'Overbodige Rode Duivel heeft duidelijke boodschap voor Club Brugge & co'

Voor sommige Rode Duivels zijn het belangrijke weken in de zoektocht naar een nieuwe club om de carrière opnieuw te lanceren. Ook de Jupiler Pro League komt dan veel ter sprake.

Zo had Vital Borkelmans nog een duidelijke boodschap voor Michy Batshuayi: ga naar Club Brugge. Blauw-zwart wilde hem in januari al/nog en op Jan Breydel zou de aanvaller tot een icoon kunnen uitgroeien.

Niet naar België

Maar: Batsman heeft inmiddels aangegeven geen zin te hebben in een avontuur in België, en dus ook niet bij Club Brugge. Dat weet Het Nieuwsblad.

Eerder trok de aanvaller van Chelsea ook al de neus op voor een aanbod van West Ham United. De Rode Duivel verdient 130.000 euro per week in Engeland en is dus een dure vogel. Hij gaat zijn laatste contractjaar in bij Chelsea en speelt het voorlopig hard.