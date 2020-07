'Nieuwe Mbokani' stond vorig seizoen al in belangstelling van Antwerp, Anderlecht en Standard - wie pikt hem nu op?

Anderlecht, Antwerp, Standard, ... Geruchten waren er altijd genoeg rondom een jonge aanvaller. En ook deze zomer gonst het opnieuw. Maar wat zijn de plausibele pistes?

Zien we Jackon Muleka een van de komende dagen of weken opduiken in de Jupiler Pro League? Dat is nog maar de vraag, want er zijn ook clubs uit andere landen geïnteresseerd in de 20-jarige aanvaller.

Anderlecht?

Muleka stond vorige zomer in de belangstelling van Antwerp, Standard en Anderlecht volgens de geruchtenmolen, nu zijn er opnieuw Europese ploegen in hem geïnteresseerd.

Anderlecht heeft goede contacten met TP Mazembé, maar ook de piste Moeskroen zou - via Lille - eventueel een optie kunnen zijn.