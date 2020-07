Cercle Brugge bereid Anderlecht (tijdelijk) te verlossen van overbodige doelman

Bij Anderlecht loopt Thomas Didillon nog steeds rond. De Franse doelman gaat er het seizoen in als derde doelman en zoekt dus nog naar een oplossing.

Ook bij Anderlecht zien ze Didilllon liefst nog vertrekken. De doelman is niet één van de grootverdieners bij Anderlecht, maar zijn loon weegt wel te zwaar door voor iemand die pas derde staat in de pikorde.

Mogelijks biedt Cercle Brugge de oplossing volgens Het Nieuwsblad. Zij willen Didillon graag huren voor een jaar én het volledige salaris overnemen. Bij Cercle Brugge zijn ze nog op zoek naar een eerste doelman. Miguel Van Damme herstelt nog van leukemie, terwijl Merveille Goblet en Warleson niet goed genoeg wordt geacht.

Ook Didillon zou een uitleenbeurt naar Cercle Brugge wel zien zitten. Via Cercle wil Didillon zich graag in de kijker spelen bij moederclub AS Monaco, om zo alsnog een mooie transfer te realiseren.