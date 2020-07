Supportersfederatie vreest voor samenhokkende fans: "Laat die 400 fans ook maar vallen"

Zullen wedstrijden met of zonder fans gespeeld worden? Veel clubs hopen beperkte groepen toe te kunnen laten tijdens de wedstrijden, maar vooralsnog lijkt de maximum nog steeds op 400 supporters te liggen.

Supportersfederatie 'Belgian Supporters' betreurt dat het voetbal het voorlopig zal moeten stellen zonder fans, maar denkt niet dat 400 fans toelaten de oplossing is. Het risico tot samenhokken rond het stadion zou te groot zijn.

Voorzitter Eddy Janssis reageerde kort aan Het Laatste Nieuws. " We kunnen hier niets aan veranderen. Veiligheid en gezondheid primeren, dat is het belangrijkste in en rond het stadion. We begrijpen ook dat veel clubs geen fans zullen toelaten in plaats van de toegelaten 400. Zo'n laag aantal supporters is in die mate beperkt dat ze het beter laten vallen. Het is jammer, want voetbal zonder fans is geen voetbal."

Al is het nog maar de vraag of de fans de genomen maatregelen zullen respecteren. "Wij hopen dat het gezond verstand primeert en dat de mensen thuisblijven. Als mensen gaan beginnen samenhokken rond het stadion, dan zullen daar ook conclusies uit getrokken worden. Dan zullen de maatregelen alleen maar strenger worden."