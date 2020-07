Gents jeugdproduct Jari Vandeputte legt toekomst tot 2023 vast bij Serie B-promovendus

Het uitstekende seizoen van landgenoot Jari Vandeputte bij LR Vicenza in de Italiaanse Serie C werd beloond met een nieuw contract van drie seizoenen.

Jari Vandeputte was dit seizoen steevast basisspeler bij LR Vicenza in de B-reeks van de Serie C. Het seizoen werd na 27 wedstrijden stopgezet door het coronavirus, waardoor leider Vicenza zich mag opmaken voor promotie naar de op een na hoogste afdeling in het Italiaanse voetbal.

Met twee goals en tien assists in 25 competitiematchen had de 24-jarige Belgische aanvallende middenvelder een groot aandeel in die titel. Als blijk van vertrouwen in hem werd zijn contract bij Vicenza verlengd tot 2023. Dat deelde de Italiaanse club vrijdag mee.

📝 Jari Vandeputte in biancorosso fino al 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣❗



Nella sua prima stagione in biancorosso ha collezionato 25 presenze condite da 2 reti e si è distinto con 10 assist per i propri compagni ⚽️



Il comunicato ufficiale ➡️https://t.co/Fa0RSS2d7s#forzavicenza #forzalane ⚪️🔴 pic.twitter.com/fJva9w9b0d — L.R. Vicenza Virtus (@LRVicenza) July 24, 2020

Vandeputte speelt al sinds 2017 in Italië. Daarvoor was het jeugdproduct van KAA Gent twee seizoenen aan de slag bij Eindhoven en een bij Roeselare, telkens op huurbasis.