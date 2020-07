Jess Thorup spreekt over de ambities van Gent en de titeluitdagers van Club: "Uiteraard ben ik het niet eens met die uitspraak van Vanhaezebrouck"

Het is AA Gent menens dit seizoen: voorzitter Ivan De Witte toonde al zijn ambities en dat geeft ook druk aan coach Jess Thorup. Die wil voor een goed seizoen zorgen.

"Zulke uitspraken brengen veel druk met zich mee. Iedereen weet nu dat de titel het target is. Maar ik snap perfect dat de voorzitter dat zegt. Hij wil een signaal geven aan de supporters en de sponsoren dat we er alles zullen aan doen om Club Brugge uit te dagen", aldus Thorup in Het Nieuwsblad.

Veel uitdagers

"Vorig jaar stonden we tweede en waren we de best scorende ploeg, met meer dan twee goals per match gemiddeld. Dat Hein Vanhaezebrouck zegt dat de coronacrisis voor Gent op het ideale moment kwam? Daar ben ik het uiteraard niet mee eens. Ik ben er zeker van dat we in die finales iets moois hadden bereikt."

Ook volgend seizoen zal Club Brugge volgens Thorup opnieuw de te kloppen ploeg zijn. "Ik denk dat véél clubs Brugge gaan proberen te challengen. Anderlecht presteerde vorig seizoen onder zijn niveau, misschien herpakt het zich. Maar je hebt ook Charleroi, dat het ongelofelijk goed deed. Antwerp, dat al met wat transfers uitpakte. Standard. Genk."