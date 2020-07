Interview: Jan Van den Bergh legt uit waarom hij opnieuw voor Beerschot koos: "Dat is niet iets wat je zomaar van je afzet"

Eerder deze week maakte K Beerschot VA de komst van een nieuwe speler bekend. Maar in het Olympisch stadion is hij allesbehalve een nieuw gezicht. Jan Van den Bergh komt over van KAA Gent en tekende een contract voor 5 seizoenen.

Jan Van den Bergh kwam tussen 2016 en 2019 al uit voor de Mannekes, maar maakte vorig seizoen de overstap naar Gent. Daar kwam hij voornamelijk door een hoofdblessure, amper aan spelen toe.

Een opvallend gegeven: Van Den Bergh werd in januari door Gent uitgeleend aan OH Leuven. Hij speelde tijdens de heenmatch van de promotiefinale nog mee tégen Beerschot, maar zal nu dus de paars-witte ploeg aanmoedigen vanuit de tribune.

Transfer:

De aanvaller genoot van de interesse van verschillende ploegen in 1A, maar Jan Van den Bergh legt uit waarom hij voor zijn oude club koos, terwijl daar nog geen zekerheid is dat ze komend seizoen in 1A zullen aantreden:

“Ik had een beter gevoel bij Beerschot omdat ik daar gewoon zo’n mooie periode heb gehad. Het is ook de ploeg die me de kans gaf om mijn carrière te lanceren. Dat is iets dat je niet zomaar van je afzet.”

Van den Bergh had ook een duidelijk reden om meteen te tekenen op het Kiel in plaats van af te wachten en te zien in welke reeks de club volgend seizoen zal uitkomen.

“Ik heb een heel sterke band met deze club dan ook niet overkomen als een opportunist die de finale zou afwachten om dan te beslissen als ik zou tekenen of niet. In mijn menig geef je dan een vals gevoel van genegenheid, dus ik wou echt tonen aan de club en de fans dat ik volledig achter dit project sta dat ze mij voorgesteld hebben.”

Promotiefinale:

Van den Bergh die tijdens de vorige promotiefinale van Beerschot in de tribune zat met een hoofdblessure, zal nu weer vanuit de tribune moeten toekijken. Deze keer omdat hij niet speelgerechtigd is.

“Ik ben een profvoetballer, dus het is normaal dat je dan zo’n belangrijke wedstrijden wil spelen, maar ik heb het volste vertrouwen in mijn team. Nu zal het voor mij wel een ander gevoel geven. Vorig seizoen heb ik het team echt meegeholpen naar die finale en heel die rit meegemaakt. Nu was ik er zelf niet bij, dus nu is het dan ook mijn verdienste niet. Maar er staat wel evenveel op het spel dus de vreugde of eventuele teleurstelling zal wel even groot zijn, ja (lacht)."