Kortgeding Waasland-Beveren zorgt meteen voor vuurwerk op eerste procesdag: Pro League laat zich niet naar slachtbank leiden en... W-B eist vijf miljoen euro (!) per wedstrijd

Waasland-Beveren is nog steeds op kruistocht om volgend seizoen in 1A aan te treden. Eén van de lopende zaken is een kortgeding tussen de club en de Pro League. De eerste zitting was vanochtend alleszins op het scherpst van de snee.

De eerste debatten in de ondernemingsrechtbank van Dendermonde was er eentje van meer dan drie uur. Dat laat Sporza weten. De eis van Waasland-Beveren is duidelijk. Het BAS moet gevolgd worden en de Leeuwen krijgen hun plaats in 1A terug. “We zijn nog steeds een 1A-club”, aldus de advocaat van de Waaslanders. “Evenveel als pakweg RSC Anderlecht, Standard en Moeskroen dat zijn. De uitgesproken degradatie is nietig verklaard.” We zijn nog steeds een 1A-club. Evenveel als pakweg RSC Anderlecht, Standard en Moeskroen dat zijn De Pro League was echter niet van plan om zich naar de slachtbank te leiden. Hun raadsman opperde vooral dat de logica moet gevolgd worden en dat de zestiende in de stand dus moet degraderen. Bovendien is de vereniging van het Belgische profvoetbal van mening dat de eisen van Waasland-Beveren buitensporig zijn. De fusieclub wil namelijk een dwangsom van vijf miljoen euro (!) per gespeelde wedstrijd dat de beslissing niet is aangepast. Het is duidelijk: het water tussen de partijen is niet diep, maar héél diep. De kans lijkt nog maar eens kleiner dat de competitie binnen een tiental dagen van start kan gaan. Wordt ongetwijfeld vervolgd...