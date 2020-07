Antwerp rekent op burgerzin van de harde kern om niet naar Brussel af te zakken, politie zal wel aanwezig zijn

Publiek is niet toegelaten in het Koning Boudewijnstadion voor de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp en toch zit de schrik erin dat de harde kernen van beide ploegen naar Brussel zullen afzakken.

Zowel de achterban van Club Brugge als die van Antwerp staat bekend als een erg fanatieke en bovendien kunnen ze het niet al te goed vinden met elkaar. Er wordt dan ook gevreesd dat de harde kernen van beide clubs elkaar zaterdag gaan tegenkomen rond het stadion.

Burgerzin tonen

De clubs roepen de fans op om niet naar Brussel te gaan en stelde alternatieve manieren voor om de finale in beperkte groep te volgen. De woordvoerster van de politie bevestigde wel aan Het Laatste Nieuws dat er ordediensten aanwezig zullen zijn rond het stadion. Er wordt dus toch rekening gehouden met de aanwezigheid van fans in Brussel.

Ondertussen rekent Antwerp-woordvoerder Dimitri Huygen erop dat de supporters hun gezond verstand zullen gebruiken. "We hebben goede supporters, die wel snappen dat het in de huidige omstandigheden moeilijk zou liggen om in groep naar Brussel af te zakken. We gaan ervan uit dat iedereen zijn burgerzin zal tonen", zei hij in HLN.