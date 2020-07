De CONCACAF gooit door coronacrisis volledig kwalificatieformat voor WK 2022 om

De voetbalbond voor Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben, de CONCACAF, heeft door de coronacrisis beslist om hun volledige kwalificatieformat voor het WK 2022 in Qatar om te gooien.

Mexico, de VS, Costa Rica, Jamaïca en Honduras zouden zo meteen zeker zijn van een plaats in de derde en laatste voorronde. Daarbij worden nog drie landen toegevoegd die overblijven na twee voorrondes waarin dertig teams het zullen opnemen tegen elkaar.

In oktober en november zullen de dertig teams, opgedeeld in groepen van vijf, het opnemen tegen elkaar in de eerste voorronde. De zes poulewinnaars zullen doorstoten naar de tweede voorronde. Die zal doorgaan in maart. Er zullen drie barragewedstrijden gespeeld worden waarvan de drie winnaars zich zullen plaatsen voor de uiteindelijke laatste voorronde waar ze Mexico, de VS, Costa Rica, Jamaïca en Honduras zullen vervoegen.

De laatste voorronde zal doorgaan tussen juni 2021 en maart 2022. De acht overgebleven landen spelen elk een thuis- en uitwedstrijd. De eerste drie teams kwalificeren zich voor het WK in Qatar, de vierde zal eerst intercontinentale barrages moeten spelen.