Lamkel Zé op 11 maanden tijd van 'schlemiel' naar 'Held van de Heizel'?

Didier Lamkel Zé maakt weer deel uit van de A-kern van Antwerp. Net op tijd voor de bekerfinale. Daar kan hij zich onsterfelijk maken bij de Great Old. Bovendien heeft hij nog iets recht te zetten in de Heizel.

Even terug naar 29 augustus 2019. Op een minuut tijd ging Didier Lamkel Zé van absolute held naar schlemiel van de avond. Hij leek Antwerp op weg te zetten naar de Europa League door een kopbaldoelpunt tegen AZ, maar door zijn te uitbundige viering kwam RAFC met 9 tegen 11 te staan.

De wedstrijd ging in extremis verloren en Lamkel Zé was samen met Dieumerci Mbokani de grote zondebok. De Kameroener heeft dus nog iets goed te maken in het Koning Boudewijnstadion en daar kan hij elf maanden later ook in slagen. Dan moet hij wel beslissend zijn in de bekerfinale. Als hij mag meedoen van Ivan Leko natuurlijk...