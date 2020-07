Waasland-Beveren stuurt naar aanloop van de Algemene Vergadering nota met juridisch verweer naar alle profclubs

Vrijdag staat Een van de hoofdpunten op de agenda van de Algemene Vergadering van de Pro League vrijdag, is het (her)bevestigen van de degradatie van Waasland-Beveren. Waasland-Beveren heeft daarom alle profclubs een nota gestuurd met hun juridisch verweer tegen de advocaten van de Pro League.

“Als de Pro League suggestief hun leden aanschrijft, moeten zij in alle transparantie ook ons standpunt kennen”, reageert advocaat van Waasland-Beveren Tom Rombouts voor de camera's van VTM.

Het Belgisch Arbitragehof heeft beslist dat de eerdere beslissing dat Waasland-Beveren moest degraderen vernietigd werd. Waasland-Beveren was van mening dat ze daardoor gewoon in 1A zouden kunnen blijven maar de Pro League interpreteerde het vonnis anders. Volgens hen was de motivering niet rechtsgeldig en kunnen ze tijdens een nieuwe Algemene Vergadering Waasland-Beveren dit keer wel laten zakken als ze een correcte motivering geven.

Die Algemene Vergadering staat nu vrijdag op de planning. Waasland-Beveren is ondertussen ook al een procedure gestart in kortgeding voor de ondernemingsrechtbank van Dendermonde, maar toch loopt de spanning voor vrijdag op.

Waasland-Beveren heeft naar aanloop van vrijdag alvast actie ondernomen: “De Pro League heeft aan alle leden een nota overgemaakt van haar raadslieden met hun standpunt. Dan menen wij hetzelfde te moeten doen, en dat is vandaag verspreid”, zegt hun advocaat Tom Rombouts bij VTM.

"Het BAS heeft geoordeeld dat de degradatie onredelijk is. We zijn het niet eens met de motivering van de juristen van de Pro League dat ze daar met een betere motivering komaf mee kunnen maken", voegt hij daaraan toe.

Dus hebben ze een nota verstuurd naar de andere profclubs.

“We doen dat ook om transparant te zijn. Zodat de clubs niet alleen één klok horen, die wij suggestief vinden.”

Het belooft alvast een gespannen Algemene Vergadering te worden.