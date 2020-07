Alireza Beiranvand - Zijn succesvolle Iraanse voorgangers in de JPL en de opmars sinds de intrede van de familie Bayat

Als Alireza Beiranvand dit seizoen in actie komt bij Antwerp wordt hij de zestiende Iraniër die speelminuten verzamelt in de Jupiler Pro League, de vijfde pas boven de taalgrens. Een overzicht van zijn succesvolle voorgangers.

De allereerste Iraanse voetballer streek in 1998 neer aan de oevers van de Maas. Reza Torabian kwam in dat ene seizoen bij de Rouches aan slechts tien speelminuten, een korte invalbeurt tegen KV Oostende.

Intrede van de Bayats

De echte Iraanse pioniers in België moeten we iets oostelijker gaan zoeken, in Charleroi. Toen Abbas Bayat in 2000 voorzitter werd van de Carolo's gaf hij ook zijn neefjes Mogi en Mehdi een functie binnen de club. Onder het bewind van de Bayats, een Iraanse familie, streken hun eerste landgenoten neer in de Belgische hoogste voetbalklasse.

Het begon in 2000 met het duo Dariush Yazdani - Alireza Emamifar. Eerstgenoemde is nog steeds de Iraanse Carolo met de meeste matchen in eerste klasse op zijn teller. De creatieve middenvelder speelde 73 competitiematchen in zijn vier seizoenen bij de Henegouwers. Linkerflankspeler Emamifar vertrok in 2003 met 16 matchen achter zijn naam.

In het begin van de Bayat-periode belandden ook Mohammad Mahdavi en Mehrdad Minavand in de Pro League. De kans dat die laatste naam een belletje doet rinkelen is klein, want hij kwam maar aan twee optredens. Mahdavi was drie jaar actief in ons land.

Goalgetter Reza

Dan was het ongeveer een decennium wachten op een nieuwe lichting, met als uitblinker Reza Ghoochanejhad. In het seizoen 2011/12, waarin STVV degradeerde, scoorde hij 11 keer in 22 matchen. Hij zakte mee en maakte ook in tweede klasse zijn goals, maar na een half seizoen werd hij opgepikt door Standard. Iets hogerop kon hij zijn reputatie van goalgetter niet waarmaken.

Er waren nadien nog een handvol Iraniërs die een seizoen of net iets langer in de Jupiler Pro League verbleven: Morteza Pouraliganji, Saeid Azetolahi en Omid Ebrahimi van KAS Eupen en Ramin Rezaeian van KV Oostende.

Goalgetter Rezaei

In 2017 haalde Charleroi nog een absolute voltreffer naar België: met 28 goals en 11 assists in 66 matchen de meest productieve Iraanse voetballer in ons land: Kaveh Rezaei. Hij werd weggeplukt door Club Brugge en daar kon hij het niet waarmaken. Zijn landgenoten die hem volgden waren een wisselend succes, met Ali Gholizadeh als positieve uitschieter. Omid Noorafkan en Younes Delfi konden hun stempel nog niet drukken.

Alireza Beiranvand komt als nummer 1 van de nationale ploeg met de nodige adelbrieven naar België. Hij moet de concurrentie aangaan met Jean Butez en kan net zo succesvol worden als Rezaei in de JPL. Hetzelfde geldt voor Milad Mohammadi, de offensieve back van KAA gent liet al mooie dingen zien vorig seizoen en moet nu bevestigen.