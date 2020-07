Kaboré tekent bij Manchester City, maar blijft nog even bij KV Mechelen

Issa Kaboré heeft zijn transfer beet! De talentvolle rechtsachter heeft zijn handtekening gezet bij Manchester City. Zij lenen hem meteen terug uit aan KV Mechelen.

Manchester City heeft een akkoord gevonden met KV Mechelen over de transfer van Issa Kaboré. De rechtsachter tekent er een contract voor vijf seizoenen, laten de Citizens op hun website weten. Het eerste seizoen wordt hij nog uitgeleend aan Malinwa.

“Dit is een win-winsituatie voor alle partijen”, zo zegt sportief directeur Tom Caluwé. “De speler zelf droomt van de Premier League en kan bij ons rustig die stap voorbereiden. City heeft een duidelijk traject voor ogen en gaf aan dat onze club belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van Kaboré. En op deze manier kunnen we Issa nog in Mechelen houden.”

“We bouwen zo na de contractverlengingen van De Camargo, Peyre, Togui en Schoofs en de transfers van Bushiri, Coucke, Vanlerberghe en Dailly verder aan het team en behouden onze sterkhouders. De volledige transfersom zullen we integraal besteden aan de afbouw van onze schulden op korte termijn.” Laten de kakkers nog weten.