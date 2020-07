Middenvelder van 2M euro kon nooit overtuigen bij Genk en trekt nu naar Fortuna Düsseldorf

Racing Genk heeft een uitgaande transfer verricht. Twee jaar na zijn komst bij de Limburgse club is Jakub Piotrowski alweer vertrokken. De Poolse middenvelder gaat aan de slag bij Fortuna Düsseldorf.

In de zomer van 2018 legde Racing Genk nog 2 miljoen euro op tafel voor Jakub Piotrowski, maar in zijn twee seizoenen bij KRC kon de Pool zich nooit doorzetten. In het kampioenenjaar kreeg hij twee basisplaatsen en viel hij drie keer kort in.

Vorig seizoen werd hij iets vaker ingezet en werd hij in januari bij Waasland-Beveren gestald. Ook bij de zwalpende Waaslanders kon hij zijn stempel niet drukken. Nu trekt hij naar de 2. Bundesliga.

Contract tot 2024

Fortuna Düsseldorf, gedegradeerd uit de hoogste voetbalklasse, bood de 22-jarige Pool een contract tot 2024 aan. Hoeveel Fortuna betaalt voor Piotrowski is niet geweten.