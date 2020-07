'Dante Vanzeir op weg naar 1B voor definitieve transfer'

Na twee uitleenbeurten zou Dante Vanzeir Racing Genk deze zomer weleens voorgoed kunnen verlaten. De jonge aanvaller onderhandelt met Union.

Dante Vanzeir lijkt geen toekomst meer te hebben bij Racing Genk. De Jonge Duivel werd de voorbije twee seizoenen uitgeleend, eerst aan Beerschot-Wilrijk en dan aan KV Mechelen, en past nu niet in de plannen van Genk-trainer Hannes Wolf.

Een nieuwe uitleenbeurt lijkt ook niet aan de orde, want Vanzeirs contract bij KRC loopt af in juni 2021. Een grote kans dus op een permanente transfer en die zou wel eens richting het Brusselse kunnen gaan. Volgens Het Belang van Limburg is Vanzeir in onderhandeling met Union SG uit Eerste klasse B.