Anderlecht heeft jonge Engelse doelpuntenmaker in het vizier

Ivan Toney heeft een uitstekend seizoen 2019/2020 bij Peterborough United achter de rug en zou zo de aandacht hebben getrokken van scoutingscel van Sporting Anderlecht.

Met het oog op volgend seizoen is RSC Anderlecht zoek naar nieuwe profielen om hun aanvallende sector te versterken. Paars-Wit is momenteel verschillende pistes aan het onderzoeken. En nu zou Sporting haar oog hebben laten vallen op een jong Engels talent.

Volgens informatie van de Britse tabbloid The Sun zou de RSCA de spits van Peterborough, Ivan Toney, in de gaten houden. De Mauves zullen echter te maken krijgen met concurrentie van verschillende andere clubs als ze de jonge speler echt willen brengen, aangezien Celtic, Rangers maar ook Brighton concrete interesse hebben.

Ivan Toney is een 24-jarige spits die nog bij Newcastle heeft gespeeld. Toney heeft nog een contract bij Peterborough tot juni 2021. En de inwoner van Northampton heeft net een zeer goed seizoen afgerond in de League One (Engelse derde divisie). In 39 wedstrijden gespeeld in alle competities scoorde hij 26 doelpunten en leverde hij 7 assists.