"Schreeuw ons naar de dubbel vanuit je bubbel": Club Brugge en Antwerp roepen op om vanuit 'uw kot' te supporteren

Zaterdagavond staan Club Brugge en Antwerp tegenover elkaar in een leeg Koning Boudewijnstadion. Beide clubs vragen aan hun aanhang om niet naar het stadion te komen of in groepjes bijeen te komen om de partij te volgen.

Bij Club Brugge maken Mats Rits, Siebe Schrijvers en Brandon Mechele die boodschap duidelijk. "Schreeuw ons naar de dubbel, maar vanuit jullie bubbel", klonk het in een videobericht. Verder vragen de spelers van Club Brugge ook om sjaals en spandoeken naar de Clubshop te brengen. Die worden dan neergelegd in de lege tribunes om het stadion toch blauw-en zwart te kleuren. 📣 Boodschap van algemeen nut! #CluAnt #CrokyCup #RoadtotheDouble pic.twitter.com/US5wNLuxxW — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 30, 2020 Ook Antwerp vroeg de supporters om de finale op een veilige manier thuis te volgen. RAFC vroeg ook om rood-witte sjaals en vlaggen buiten te hangen om Antwerpen rood en wit te kleuren.





Volg Club Brugge - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (01/08).