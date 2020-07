Opinie Politiek zwijgt, Pro League hoopt, aardappel te heet: "Voetbal niet het belangrijkste" en "Situatie in Brussel ook absoluut verontrustend"

De belangrijkste bijzaak ter wereld is en blijft het voetbal, zelfs in coronatijden. En de hete aardappel daaromtrent wordt nu al een aantal dagen doorgegeven. Wanneer mogen we duidelijkheid verwachten en wat als het in Brussel ook nog zou ontaarden? "De situatie is verontrustend."

De Pro League maakte en maakt zich sterk dat er een uitzondering kan en mag komen voor het profvoetbal, gezien de veiligheidsvoorschriften die ze maken en de veelvuldige coronatests die de profclubs afnemen. Zowel voor het hele land als voor de provincie Antwerpen zou trainen en voetballen dus gewoon moeten kunnen. De bekerfinale en de promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot (beiden niet op Antwerps grondgebied) zouden volgens hen mooie oefeningen kunnen zijn voor de start van het seizoen een week later. Antwerpse feestjes? Maar provinciegouverneur Cathy Berx was steevast duidelijk: geen contactsport in haar provincie en dus ook geen voetbal, ook geen uitzondering voor de profclubs. Ze lijkt met oog op de bekerfinale en de promotiefinale ook (en vooral) schrik te hebben van (kleine) feestjes op Antwerpse bodem na een eventuele overwinning van Antwerp of Beerschot. Rest eerst en vooral de vraag: waarom wordt dit al niet doorgetrokken naar het hele land? Ik heb meer en nauwer contact met anderen tijdens een voetbalmatch dan ik met de meeste mensen in mijn bubbel van vijftien had de voorbije maand, om maar iets te zeggen. Actie aub? Maar goed: Berx speelde de bal door naar het federale adviesorgaan Celeval, nadat eerder ook al beloofd werd door de politiek om met een eenduidige tekst te komen, na het gekissebis en de onduidelijkheid die was ontstaan na interviews van Jan Jambon (N-VA) en Maggie De Block (Open VLD), lees hier onze opinie daarover nog eens na. Voetbal niet bovenaan in de hiërarchie van belangrijkheid Maar we zijn dus nog niet aan de nieuwe patatjes. Marc Van Ranst gaf eerst duidelijk aan dat hij zich niet wou uitspreken over het voetbal, om nu dat toch te moeten gaan doen – ook hij zit bij het Celeval aan tafel. “In de hiërarchie van belangrijkheid staat voetbal niet bovenaan, alleen is het voor die clubs blijkbaar moeilijk om dat vast te stellen”, aldus de viroloog bij Sporza daarover. Toch leek hij alvast voor de bekerfinale en de promotiefinale goed nieuws te hebben, gezien die matchen niet op Antwerpse bodem plaatsvinden – al zou een verbod beter landelijk worden uitgesproken ons inziens. Brussel ook in gevaar ... Temeer de situatie ook snel kan veranderen. De Brusselse ziekenhuizen maken zich zorgen, biostatisticus Geert Molenberghs van de KU Leuven/UHasselt was daarover duidelijk in Terzake: “We hebben in Brussel ook uitbraken gezien. Zeven procent van de testen zijn positief, in Antwerpen-Stad is dat momenteel negen procent ongeveer. Dat is niet goed.” Er moet nagedacht worden over mogelijk strengere maatregelen voor Brussel

“Als het stijgt boven 1% is dat een signaal dat de epidemie aantrekt en dan moet er nagedacht worden over mogelijk ook strengere maatregelen voor Brussel. De situatie zal moeten opgevolgd worden, de volgende dagen moeten we bekijken of er eventueel een versnelling hoger moet worden geschakeld. De situatie is absoluut verontrustend.”

Met oog op een finale in het Koning Boudewijnstadion klinkt dat toch ook weer niet zo positief. "De bonden blaffen, de karavaan trekt verder, maar er is al eens een kameel doodgebeten", klonk het ooit - om het met een boutade te zeggen - in Alles Kan Beter. De realiteit lijkt de fictie al lang te hebben ingehaald ...