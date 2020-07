Marc Van Ranst schuift hete aardappel over (prof)voetbal door: "Als er een ding is dat ik uit deze crisis heb geleerd ..."

Marc Van Ranst was in de studio's van de VRT om op zowat alle vragen van mensen te antwoorden en deed dat een halfuur met veel overgave. Maar als het over voetbal gaat ...

"Contactsporten mogen niet meer doorgaan", aldus Marc Van Ranst bij de VRT. "Contactsporten waar stevig contact is. Judo, worstelen, ... dat is geen goed idee op dit moment." Profvoetbal "Voetbal of profvoetbal? Op dit moment wordt daarover gepraat door de minister en de voetbalfederatie", speelde Van Ranst die hete aardappel door. "Ik verwijs voor de belangrijkste bijzaak ter wereld naar die instanties." "Ik heb in deze hele crisis geleerd dat je over heel veel dingen iets kan zeggen en dat dat wel passeert, maar als je iets zegt over voetbal ... dat krijgt altijd overmatig geweldig veel aandacht."