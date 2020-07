Anders enkel strafschoppen met je bubbel in bekerfinale en promotiefinale? Onduidelijkheid is wat mensen kunnen missen in coronatijd

Het is een cruciale week voor het Belgisch voetbal. Vrijdag komt de Pro League samen om het vorige seizoen af te handelen (en de degradatie van Waasland-Beveren in principe te bevestigen), zaterdag wordt de bekerfinale afgewerkt en zondag weten we wie naar 1A mag: OH Leuven of Beerschot. Of niet?

De voorbije 24 uur kwamen we eerst en vooral te weten dat het kortgeding - ingespannen door Waasland-Beveren tegen Pro League en KBVB - alvast vuurwerk wist op te leveren in Dendermonde. Ondertussen zaten in Brussel (Nationale Veiligheidsraad) en Antwerpen (Provinciale crisiscel) heel wat politici samen.

Op landsniveau

De communicatie van premier Wilmès over sport was afwezig, dus leek het erop dat we wat sport betreft de komende weken op landsniveau hetzelfde mogen doen als wat we al deden, inclusief contactsporten. Maar epidemioloog Van Damme opperde meteen dat een en ander toch niet zou mogen naar contactsporten toe, gezien de 'bubbel van vijf' zo in het gedrang zou komen bij ploegsporten.

"Voetballen met een heel elftal tegen elkaar? Dat lijkt me inderdaad niet mogelijk", klonk het bij VTM onheilspellend. Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) interpreteerde en interpelleerde later op dezelfde manier.

Contactsport moet met iemand uit je bubbel zijn

Maar: Jan Jambon (N-VA) had eerder al aangegeven dat er wat sport betreft niets zou veranderen. Meer zelfs: er is nog steeds publiek welkom op sportevenementen, weliswaar met maar 200 in plaats van 400 aanwezigen. Ben Weyts (N-VA) had eerder aangedrongen op alleen maar wedstrijden achter gesloten deuren en dus zonder publiek.

Voetbal Vlaanderen is blij dat er toch nog 200 mensen aanwezig mogen zijn, al blijft het nog maar de vraag hoe de regels nu effectief moeten worden toegepast. De Pro League ging er altijd vanuit dat zij sowieso - door de extra veiligheidsmaatregelen die ze nemen, inclusief wekelijkse coronatests - zouden mogen voetballen. Er mag - minstens op Vlaams niveau - snel duidelijkheid verwacht worden van Weyts & co klinkt het, daarna zal de Pro League zich beraden.

En in Antwerpen?

Rest de vraag: wat in de provincie Antwerpen? Daar is zeker wél al een verbod op contactsport en alle evenementen gekomen. Geen wedstrijden dus, zeker niet op amateurniveau, in de provincie Antwerpen zo lijkt het. Antwerp gaat er ook vanuit dat zij alvast nog kunnen spelen en trainen, Beerschot voorlopig ook en verder wachten ze af.

De levensbelangrijke wedstrijden die Antwerp (in Brussel tegen Club Brugge) en Beerschot (in Leuven) deze week afwerken zijn sowieso zonder publiek én niet op het grondgebied van de provincie Antwerpen, dus wat dat betreft zou er sowieso geen probleem mogen zijn.

Maar trainen, mag dat nog? Het is een beetje onduidelijk momenteel. En dat is net de grootste kritiek die kan worden gegeven: als ministers en gevestigde machten het na een Nationale (en Provinciale) Veiligheidsraad zelf niet eenduidig kunnen uitleggen, hoe wil men dan dat 'het volk' het begrijpt?

We spreken dan nog niet van de bubbels van vijf, die soms misschien groter mogen zijn, en of je nu al dan niet een pint mag gaan pakken met iemand die niet uit je bubbel komt - ook daar is onduidelijkheid over.

Voorlopig gaat men er bij de profclubs vanuit dat zij - net zoals in vele andere grote landen waar de voorbije weken ook competitievoetbal was - gevrijwaard zullen kunnen en mogen blijven. Maar de situatie wordt sowieso ook dagelijks opgevolgd.

Strafschoppen met je bubbel?

De Antwerpse amateurclubs? Die lijken sowieso voor de maand augustus 'gesjareld' en mogen dus zelfs niet trainen met elkaar - tenzij tegenbericht. Voor hen is het sowieso een hele harde dobber, terwijl ook diep in De Kempen of op de Kalmthoutse Heide er nu met een mondmasker moet worden gejogd.

En als de bekerfinale of de promotiefinale dan toch niet kan doorgaan vanwege een verbod op contactsport? Wat als de situatie in Brussel of Leuven tegen dit weekend ook ernstige proporties aanneemt?

Blad-steen-schaar (of schaar-steen-papier zo u wil) op anderhalve meter afstand, of enkel strafschoppen met vijf man uit een bubbel lijken ook nog altijd een optie om knopen door te hakken. Het zou in ieder geval duidelijk zijn. Wel de regels duidelijk afspreken vooraf, om de rechtzaken achteraf te vermijden ...