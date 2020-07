Rechtsspecialist is zeker: "Uitbreiding aantal teams in 1A is enige juridische uitweg uit dit kluwen"

Binnen trekt de 1A-trein zich weer op gang. Althans, tot nader order. Met hoeveel en welke teams? Dat wordt hopelijk na dit weekend helemaal duidelijk. Rechtsspecialist David Keyaerts is alvast duidelijk: "Een uitbreiding van het aantal teams in 1A is de enige juridische uitweg uit dit kluwen."

David Keyaerts (KU Leuven) publiceerde een tekst over de uitspraak van het BAS dat de degradatie van Waasland-Beveren niet redelijk zou zijn.

Dat de Pro League die beslissing naast zich neerlegt, is voor Keyaerts een slag in het gezicht. "De beslissing dat Waasland-Beveren niet kan degraderen, is definitief! Ze mogen vrijdag op de Algemene Vergadering nog allemaal stemmen voor een degradatie, dat is juridisch gezien niet van tel. De Pro League heeft zich er toch toe verbonden om de beslissingen van het BAS te volgen?"

"Er is slechts één redelijke beslissing: Waasland-Beveren kan niet degraderen. De Pro League is nu eenmaal gebonden door de beslissing die het BAS nam. Een uitbreiding van het aantal teams in 1A is de enige juridische uitweg uit dit kluwen."

Het wordt donderdag hoe dan ook al een belangrijke dag voor Waasland-Beveren. Er volgt wellicht een uitspraak in de kortgedingprocedure die de Waaslanders aangespand hebben. Daarin eisten ze enorme dwangsommen wanneer 1A toch (zonder hen) van start gaat.