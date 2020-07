Bastien maakte afgelopen seizoen het mooie weer bij Standard, maar had evengoed voor een andere Belgische topclub kunnen spelen

Samuel Bastien was, samen met Selim Amallah, één van de absolute smaakmakers in het ontgoochelende seizoen bij Standard. De Rouches pikten de jonge middenvelder op bij Chievo, maar waren niet de enige topclub met verregaande interesse.

De 23-jarige allrounder op het middenveld lokte de nodige interesse van tal van (top)clubs, ook Club Brugge sprong in de dans. Dat laat de Standard-speler optekenen in Het Laatste Nieuws.

"Liverpool heeft met mijn zaakwaarnemer gesproken toen ik Anderlecht verliet, maar dat zou me niet dezelfde carrière hebben opgeleverd. Dan was Club Brugge concreter. Voor ik naar Standard kwam. Ik heb hun technisch directeur nog aan de lijn heb gehad. Maar Standard was sneller. En Luik is dichter bij mijn familie"