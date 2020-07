Jonathan Buatu strijkt opnieuw neer in de Jupiler Pro League

Terug van even weggeweest: Jonathan Buatu zal straks weer te bewonderen zijn in de Jupiler Pro League. De centrale verdediger trekt naar Sint-Truiden.

Jonathan Buatu en STVV hebben een akkoord gevonden over een contract van twee jaar met optie op een extra jaar. De centrale verdediger komt over van het Portugese Rio Ave, waar hij in 2018 neerstreek.

1A-ervaring

STVV haalt zo een nieuwe defensieve pion in huis nadat het Rocky Bushiri naar KV Mechelen zag trekken. Buatu heeft al de nodige ervaring in de Jupiler Pro League. Het jeugdproduct van Standard en Racing Genk speelde tussen 2015 en 2018 76 wedstrijden voor Waasland-Beveren op het hoogste niveau.

In de eerste helft van het seizoen 2019/20 kwam Buatu op huurbasis uit voor Moeskroen, maar daar kwam hij nauwelijks aan de bak.