Competitieformat met 18 ploegen goedgekeurd voor twee jaar, maar nieuwe regel kan formule al na één seizoen grondig door elkaar schudden

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar er werd dan toch een consensus bereikt over een competitie met 18 ploegen, inclusief Waasland-Beveren. Deze geldt in principe voor twee seizoenen, al kan het er na één seizoen alweer helemaal anders uitzien.

La Dernière Heure stelt namelijk dat indien een ploeg volgend seizoen degradeert wegens extra-sportieve redenen, bijvoorbeeld het mislopen van een licentie, deze niet vervangen zal worden door een andere club. Zo is het een reële mogelijkheid dat er na één seizoen al terug een reductie is naar 17 of 16 ploegen, zeker gezien de vele licentieperikelen van dit seizoen en in coronatijden. Mehdi Bayat en Michel Louwagie zouden zo hun wens om een competitie met 16 wel eens sneller dan verwacht in vervulling zien kunnen gaan.