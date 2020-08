Aanvoerder Faris Haroun net op tijd fit voor bekerfinale: "Underdog? Dat zijn we al drie jaar..."

Vanavond is het zover: dan weten we wie de Croky Cup 2020 op zijn erelijst mag zetten. Bij Antwerp is Faris Haroun net op tijd fit om zijn ploeg te helpen in de loodzware opdracht die hen te wachten staat. "We komen van héél ver, en nu maken we kans op een prijs."

Na enkele obligatoire kiekjes naast de trofee, stond loopwonder Faris Haroun de pers te woord. Voor het eerst sinds de desastreuze avond tegen AZ zijn Haroun en co terug in het Koning Boudewijnstadion.

"Revanchegevoelens zijn er zeker niet", verzekert de aanvoerder van de Great Old ons. "Het was voor ons en de fans een mooie belevenis. Sportief draaide het die avond minder goed uit... Dit is een nieuwe kans, waarin we er alles aan zullen doen om de beker thuis te brengen."

Maar dan zal Antwerp zich voorbij Club Brugge moeten knokken. En laat dat op zijn zachtst gezegd niet de gemakkelijkste opdracht zijn. "Natuurlijk zijn wij de underdog. Dat zijn we ondertussen al drie jaar. We hebben altijd bewezen dat we klaar zijn. We komen van heel ver, nog niet zo lang geleden speelden we in tweede klasse. Nu maken we kans om een prijs te pakken."

Genezen

De aanvoerder zelf is net op tijd fit voor deze grote afspraak. "Op stage liep ik een kleine blessure op. Ik train nu zo'n twee weken mee met de groep. Ik heb hard gewerkt om zo scherp mogelijk te zijn. Ik voel me goed, ik ben genezen!"

Ook Lamkel Zé sloot, na zijn verbanning naar de beloften, deze week weer aan bij de grote jongens. "Hij traint terug", klinkt het aarzelend bij Haroun. "Deze finale is belangrijker dan de focus te leggen op één speler. Didier is terug deel van de groep, dus is hij belangrijk. We hebben maar één doel en dat is de wedstrijd winnen", besluit de aanvoerder van stamnummer 1.

