📷 Vandalen bekladden ingang van Neerpede met duidelijke boodschap: "Rot op met het proces, bol het af Kompany!"

"Trust the process": het is de slagzin van het nieuwe project van Anderlecht onder inspirator Vincent Kompany. De terugkeer van het Anderlecht-icoon werd algemeen gezien als een godsgeschenk voor paars-wit, al lijkt niet iedereen die mening toegedaan.

De medewerkers van Anderlecht zullen zich een hoedje hebben geschrokken deze ochtend toen ze zagen dat voor de ingang van het oefencomplex een duidelijke boodschap met graffiti werd gespoten.

"'Fuck the prosses. Kompany casse to", stond er letterlijk te lezen. Niet iedereen is dus duidelijk fan van het nieuwe project van Kompany. Al weten we natuurlijk niet of het wel degelijk om Anderlecht-supporters gaat.