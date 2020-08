Rasechte Antwerpenaar De Laet realiseert een droom: "Dit is heel speciaal, het mooiste moment van mijn carrière"

Voor elke speler is een prijs winnen bij zijn club een mooi moment in zijn carrière, maar voor sommige spelers is het net dat tikkeltje specialer dan voor andere. Ritchie De Laet valt ongetwijfeld onder die laatste categorie.

De Laet is een Antwerp-speler pur sang. Hij doorliep de jeugdopleiding en debuteerde voor het eerste elftal vooraleer hij aan zijn Engels avontuur begon. De 31-jarige verdediger kon zijn geluk dan ook niet op na de gewonnen bekerfinale tegen het ongenaakbaar geachte Club Brugge.

"Dit is het mooiste moment uit mijn carrière. Dit is de club van mijn hart. Onze fans hebben 25 jaar moeten afzien. Dan is dit heel speciaal. We waren vandaag klaar om onze kop ervoor te leggen."

Alles gegeven

"Volgens de media hadden wij geen kans. Dat heeft ons alleen maar meer vuur gegeven voor de wedstrijd. Je zag dat vooral voor rust. Het had makkelijk 2-0 of 3-0 kunnen zijn. Na de pauze hebben we verdedigd. Dat doen we graag. Dat kunnen we en dat steken we niet onder stoelen of banken."