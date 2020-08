Ivan Leko gokte (op eigen risico) met Lamkel Zé en het pakte goed uit: "Dan vernietig je de kleedkamer"

Vijf dagen voor de bekerfinale viste Ivan Leko de veel besproken Didier Lamkel Zé op uit de B-kern. Een risico, want de Kameroener heeft al heel wat op zijn kerfstok, maar in de finale liet hij zich van zijn allerbeste kant zien.

Didier Lamkel Zé vervulde zijn defensieve taken, had in veel tegenaanvallen een voetje en eiste niet onnodig een hoofdrol op. Dat was met andere woorden precies wat Ivan Leko wou zien. De Kroaat legde na de vreugdetaferelen uit waarom hij Zé er toch had bijgehaald.

"Ik wilde onze winstkansen verhogen. 'Als je een deel van het team wil zijn moet je werken. Anders ga je maar naar huis', zei ik hem. Wij hebben dan alle emoties en het verleden aan de kant geschoven. Zijn egoproblemen met mij, de spelers en de staf. Opzij. We hebben de trainingen afgewacht en dan de beste speler gekozen. No hard feelings", legde Leko uit.

Gevaar voor de kleedkamer

Al moest hij toch toegeven dat het een risico was om hem erbij te nemen. "Dit had voor mij een probleem kunnen worden", aldus Leko, die verschillende scenario's in zijn achterhoofd hield. "Je brengt hem en je verliest: dan vernietig je de kleedkamer. Je brengt hem niet en je verliest: dan weet je achteraf nooit hoe het had kunnen lopen."

Als Leko hem niet had gebracht en Antwerp had gewonnen, dan deemsterde Lamkel Zé misschien weg bij de B-kern. Maar het plannetje pakte goed uit. Gebracht en gewonnen, met een goede Lamkel Zé. "Nu heb ik geluk gehad", stak hij geen pluimen op zijn eigen hoed.