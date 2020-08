Diagne krijgt tweede kans in Turkije

Mbaye Diagne bleek bij Club Brugge niet echt de toptransfer te zijn die ze nodig haddan. Club had hem (letterlijk) voor de neus van Anderlecht weggekaapt, maar heeft niet veel plezier aan hem kunnen beleven.

Na de gemiste penalty tegen PSG is Diagne uit de gratie gevallen bij Philippe Clement. De Senegalese aanvaller heeft Clement ongetwijfeld meermaals nachtmerries bezorgd.

Uiteindelijke keerde Diagne terug naar Galatasaray toen zijn huur ten einde liep. Daar rekent trainer Fatih Terem opnieuw op het woelwater. Volgens Turkse media is Diagne immers mee op zomerstage met de ploeg. Terem staat bekend als een trainer die discipline eist van zijn spelers. Is het wachten tot de bom barst of lukt het Diagne deze keer wel om binnen de lijntjes te kleuren?

Galatasaray kan alleszins wel een goede spits gebruiken. Dit jaar eindigde de Turkse traditieclub pas op de zesde plek in de Turkse Süper Lig.