Ook Beerschot-spelers feesten na doelpunt, Van Ranst reageert opnieuw bikkelhard

Viroloog Marc Van Ranst was niet te spreken over de beelden van feestende spelers van Antwerp tijdens de bekerfinale. Hij sprak erover met de Pro League en de slotsom was duidelijk: "Dit soort beelden gaan we in Leuven niet te zien krijgen." Helaas ... Heeft dit gevolgen voor de competitiestart?

De spelers van Beerschot hebben zich bij bepaalde doelpunten en bij het krijgen van de kampioenenbeker van 1B ook wat laten gaan. Dit opnieuw tot onmin van Marc Van Ranst. Hij had samen met de Pro League na de beelden van de bekerfinale nog opgeroepen aan de spelers om nu hun gezond verstand te gebruiken. Maar dat gebeurde dus niet helemaal. Neen, deze foto toont enkel voetbalspelers die denken dat ze omwille van god mag weten welke reden meer mogen dan de gewone mensen. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) August 2, 2020 Wat dacht je van gele kaarten? — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) August 2, 2020 Het is jammer, zeker omdat de supporters van Antwerp zich zaterdag wél prima aan alle regels hielden en niet samenschoolden of op pleinen met elkaar afspraken om de Beker van België te vieren. Maar de spelers mogen dus blijkbaar meer, lijkt Van Ranst zich hardop af te vragen. Heeft dat ook gevolgen voor de competitie volgende week? Volgende week komt er een advies - zeker wat betreft matchen op Antwerpse bodem - vanuit de expertengroepen. De aanleiding begon op zaterdag. Een twintigtal spelers van Antwerp troepten toen na de wedstrijd samen om op de foto te gaan en de bekerwinst te vieren. Daarbij werd de social distancing niet gerespecteerd. Marc Van Ranst was kritisch op Twitter. Een bubbel van je huishouden en 5 vrienden, zeggen ze.

Een barbecue in de tuin kan maximaal met 10 personen, zeggen ze.

Anderhalve meter afstand houden, zeggen ze.

Voor sommige beroepen gelden andere regels, en dat is verkeerd, zeg ik. Een bubbel van je huishouden en 5 vrienden, zeggen ze.Een barbecue in de tuin kan maximaal met 10 personen, zeggen ze.Anderhalve meter afstand houden, zeggen ze.Voor sommige beroepen gelden andere regels, en dat is verkeerd, zeg ik. pic.twitter.com/m3aTCyVfQa — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) August 1, 2020