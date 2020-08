Toch een lichtpuntje bij Club Brugge: "Maar daar mogen we niet al onze hoop en vertrouwen op vestigen"

Club Brugge speelde een belabberde eerste helft tegen Antwerp. Verliezend trainer Philippe Clement was de eerste om dat toe te geven. Na een donderpreek tijdens de pauze ging het beter. Had dat te maken met de inbreng van Youssouph Badji?

De Brugse trainer was alvast tevreden over de geleverde prestatie van de jonge spits. Hij zette Antwerp-doelman twee keer aan het werk tijdens zijn invalbeurt van 40 minuten. En zorgde voor meer dreiging dan Okereke, de man die hij kwam aflossen.

Betere tweede helft

“Die jongen is achttien jaar en is nog maar een half jaar in Europa. Als Club Brugge zijnde mogen we niet alle onze hoop en vertrouwen op hem richten de komende maanden. We gaan hem dus op bepaalde momenten kunnen brengen”, aldus Clement.

Al had het contrast na de inbreng van Badji misschien ook wel te maken met het feit dat Club uit een ander vaatje tapte in de tweede helft. “Iedereen drukte na de pauze meer zijn stempel.”