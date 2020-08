"Brengt competitiestart in gevaar": Protocollen allerhande, kampioen volgend seizoen mogelijk na 18 matchen bekend

Knuffelende spelers van Antwerp op zaterdag, hetzelfde verhaal bij Beerschot op zondag: het is niet coronaproof en het zou de competitiestart wel eens op de helling kunnen zetten. Er worden aan maatregelen gedacht én er wordt ook een heel plan uitgewerkt richting de nieuwe competitie. Want wat als?

Het moge duidelijk zijn: de Pro League heeft de boodschap begrepen. Als ze de competitie volgende week willen opstarten - ook in de provincie Antwerpen - zal er moeten rekening gehouden worden met enkele protocollen.

Onverantwoord

"Wat we zagen was onverantwoord", aldus Marc Van Ranst in Het Laatste Nieuws. "Het is geen voorbeeldgedrag voor de supporters en brengt de competitiestart in gevaar. Een voetbalmatch kan perfect veilig gespeeld worden, maar dat kan ook zonder risicvol gedrag."

En dus worden er coronaprotocollen uitgewerkt door de Pro League, waarbij er ook een verbod op knuffelen na een doelpunt zal komen onder meer. Op die manier wil men zich indekken en de competitiestart toch laten doorgaan.

Protocollen

Volgens Het Nieuwsblad zijn er nog méér acties ondernomen. Zo zal er deze week besproken worden of en wanneer wedstrijden moeten worden uitgesteld als een ploeg een aantal spelers moet missen doordat ze positief hebben getest op corona.

En er werd ook al afgesproken dat als er meer dan 50% van de competitie afgewerkt wordt, die stand zal gelden als eindstand bij een probleem met een nieuwe coronagolf in de loop van het seizoen. De kampioen en degradant kan dus bekend zijn na 18 speeldagen als er niet meer kan gevoetbald worden.