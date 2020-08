"Een belangrijk deel van deze beker is van Bölöni": Ivan Leko schuift een deel van de eer door naar zijn voorganger

Bijna zes maanden na de terugmatch tegen KV Kortrijk in de Beker van België mocht Antwerp de trofee in de lucht steken in het Koning Boudewijnstadion. Een eerste trofee in 28 jaar tijd voor de Great Old, met Ivan Leko in de dug-out en niet langer Laszlo Bölöni.

Toen de competitie werd stopgezet maakte RAFC bekend dat het niet zou verdergaan met de Roemeense trainer. Ivan Leko werd aangesteld als zijn opvolger. "Vandaag was ik coach, maar een heel belangrijk deel van deze bekerwinst komt Laszlo Bölöni toe", schoof Leko een deel van de eer door naar zijn voorganger. "En ook proficiat aan de spelers die hier vorig seizoen actief waren natuurlijk. Zij hebben het team naar de finale gebracht", besloot Leko. Onder meer Hoedt, Defour, Bolat en Arslanagic zagen hun contract niet verlengd worden bij de Great Old. Ook Ritchie De Laet was zijn ex-ploegmaats niet vergeten. "Deze beker is ook voor de spelers die er jammer genoeg niet bij konden zijn. Zij hebben aan onze zijde geknokt om hier in die finale te staan."