Na een felle juridische strijd is Waasland-Beveren zeker van 1A, maar... "Onze kern is nog niet breed genoeg"

Waasland-Beveren kreeg vorige week vrijdag te horen wat het wou horen: het kreeg een plaats op de kalender in de Jupiler Pro League. Maar is de rode lantaarn van vorig seizoen daar klaar voor?

Want het seizoen komt er al erg snel aan. Zondagavond trekken de Waaslanders naar het Guldensporenstadion in Kortrijk. "Het is terecht dat we in 1A zitten. Nu moeten we ook bewijzen dat we daar thuishoren", zei zomertransfer Dries Wuytens bij Sporza.

Versterkingen nodig

Elke trainer ziet graag versterkingen komen, maar bij Waasland-Beveren is de situatie misschien iets urgenter dan bij andere clubs. "Onze kern is nog niet breed genoeg, we moeten nu kijken welke opportuniteiten zich nog voordoen", aldus trainer Nicky Hayen.

Maar dat is nog niet de eenvoudigste opgave. "De transfermarkt is nog niet losgebarsten. Er zijn nog veel spelers die zullen vrijkomen. Dan moeten we gewoon kijken wat we nodig hebben om deze groep te versterken", besloot hij.