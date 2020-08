VRT krijgt wind van voren voor bijzondere geluiden tijdens bekerfinale: "Irritant" en "Opmerkelijk dat dit mag en FC De Kampioenen niet"

Antwerp won de Beker van België door met het kleinste verschil te winnen van Club Brugge. Tijdens en na de wedstrijd waren er ergernissen op en naast het veld, maar ook bij de kijkers thuis.

Geen supporters toegelaten in het Koning Boudewijnstadion en dus moesten de supporters van Club Brugge en Antwerp van thuis naar de wedstrijd kijken. Op Sporza was dat met commentaar van Peter Vandenbempt.

Die was zoals steeds in vorm, maar kreeg de ondersteuning van een geluidsband om toch een supportersgevoel in het stadion te genereren voor de mensen die van thuis keken. En daarover was er toch heel wat kritiek te lezen.

Kritiek

Er waren nogal wat gezangen te horen die weliswaar door de fans soms gezongen worden, maar eigenlijk niet altijd even koosjer zijn tegenover de andere ploeg of minderheidsgroepen toe. En dat zorgde toch voor wrevel, omdat het net de openbare omroep is die eerder onder meer besliste om enkele afleveringen van FC De Kampioenen te schrappen omdat die te gevoelig zouden liggen ...

Zijn we eindelijk van die irritante trommels af, beslist de VRT om een geluidsband met trommels op te zetten #CluAnt #sporza #crokycup — Endrik Van Cutsem (@endrikvc) August 1, 2020

Wat wel stoort is dat de Club-supporters blijven zingen, zelfs bij een achterstand. Dat klopt toch niet helemaal...🤔😇 @sporza_live #cluant — Niels Dabaut (@NielsDab) August 1, 2020

#cluant Finale aan het bekijken Hoe gemaakt en geforceerd is dat supportersgejoel? Wat vinden jullie hier nu zelf van, @sporza ? Liever complete stilte dan — James De Butler (@JamesDeButler) August 2, 2020

Niets zo hatelijk als een trommel in een stadion. Wat doet @sporza 🤦🏻‍♂️ #cluant — Stefan Bocken (@stefanbckn) August 1, 2020

die geluidsband mag af hoor #CluAnt — pretfles {drinkt nu alleen thuis} (@pretfles) August 1, 2020

Wij gaan nog een boete krijgen voor "Vormer is nen homo". — Hans Bressinck (@HansRedMagic) August 1, 2020

“Een ploeg vol janetten” hoorde ik ook 😂 — Sam Kerkhofs (@samkerkhofs) August 1, 2020

Al waren er ook fans - min of meer - van het genre: