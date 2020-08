Alles vergeten en vergeven? "Ik wil graag bij Antwerp blijven"

Op een week tijd ging het voor Lamkel Zé van de B-kern bij Antwerp naar het podium in het Koning Boudewijnstadion. Aan een transfer denkt de Kameroener niet meer.

Toen de voorbereiding bij Antwerp startte zorgde Didier Lamkel Zé voor heel wat ophef door zijn kat te sturen en te verkondigen dat hij wou vertrekken. De knotsgekke winger werd door Ivan Leko naar de B-kern verwezen en werd pas vijf dagen voor de bekerfinale weer opgevist.

Maar daar stond hij er wel. "Het was een beetje verrassend dat ik aan de aftrap mocht staan, ja. Ik ben natuurlijk blij dat ze me nodig hadden. Maar, ik heb me in de B-kern ook geamuseerd hoor", verkondigde Lamkel Zé in Het Nieuwsblad.

Of dat ook betekent dat hij absoluut niet vertrekt wil hij ook niet gezegd hebben. "Het is nog even afwachten. Zelf wil ik alvast graag blijven", besloot hij.