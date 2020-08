Met 18 allemaal goed en wel, maar hoe klaar zijn Beerschot, OH Leuven en Waasland-Beveren (al) voor 1A?

De kogel is door de kerk - al zijn er nog wel een aantal rechtszaken van Westerlo, Virton en andere ploegen aanhangig. Maar toch: we spelen met 18 ploegen in 1A volgend seizoen. Rest de vraag: in hoeverre zijn Waasland-Beveren, OH Leuven en Beerschot (al) klaar voor de Jupiler Pro League?

Met 18 ploegen beginnen we - al alles goed gaat dan toch - zaterdag aan de competitie in 1A. Mét dus ook zowel Beerschot, Oud-Heverlee Leuven en Waasland-Beveren. In het nieuwe seizoen degradeert de laatste uit de rangschikking, terwijl de voorlaatste barrages zal moeten spelen tegen de tweede uit 1B.

En dus zal het zaak zijn aan de nieuwkomers om zich volop voor te bereiden om op het hoogste niveau te kunnen blijven voetballen. Het moge duidelijk zijn dat ze met een achterstand aan de competitie beginnen, omdat ze simpelweg niet wisten of ze in 1A dan wel 1B zouden moeten aantreden.

Dat heeft zijn gevolgen, ook naar de kernen van de ploegen toe. De komende weken zullen ze zich dus mogelijk nog hier en daar (moeten) versterken om klaar te zijn voor de opdracht aan te vatten zich minstens te redden en wie weet wat hoger te kijken.

Beerschot

Van de drie nieuwkomers lijkt Beerschot misschien wel het meest klaar. "De basis staat er", knikt ook coach Hernan Losada instemmend. "We gaan geen zotte dingen doen op de transfermarkt. Twee of drie extra aanwinsten die beter zijn dan wat we nu hebben, daar komen we al een heel eind mee."

Sterkhouders speelden De Mannekes nog niet kwijt, terwijl voor de verdediging met Jan Van Den Bergh en Dario Van Den Buijs twee extra jonge, maar ervaren krachten werden bijgehaald om de kern nog breder te maken.

Losada heeft voor vertikaliteit in het spel gezorgd, Beerschot was voor de lockdown in goede vorm en pikte daar ook meteen op in met de promotiefinale. In de voorbereiding werden nauwelijks doelpunten geslikt tegen ploegen uit 1A en werd steevast goed meegespeeld, ook dat kan vertrouwen geven.

Voorbereiding:

Gent - Beerschot 1-0

Club Brugge - Beerschot 1-1

STVV - Beerschot 0-0

Beerschot - Kortrijk 0-0

OH Leuven - Beerschot 1-4

OH Leuven

"We hebben nu een week om ons voor te bereiden en dat is eigenlijk niet eerlijk ten opzichte van de andere ploegen", was Marc Brys duidelijk na de verloren promotiefinale van Beerschot. Toegegeven: de promoverende clubs hebben wel zelf toegegeven aan de vraag van de Pro League om toch aanstaand weekend al te kunnen beginnen. "Maar nu begint er een nieuw verhaal, waarom zouden we gaan twijfelen?"

De Leuvenaars lieten mooie dingen zien - ook in de promotiefinale - maar weten ook dat ze nog huiswerk hebben. Al mogen we ervanuit gaan dat gezien de budgetten waar ze in Leuven over kunnen beschikken er snel versterking zal mogen verwacht worden.

Perbet werd al definitief binnengehaald, verder is het vooralsnog stil gebleven. "Het is niet dat we niet gewerkt hebben aan transfers", aldus CEO Peter Willems bij Rob TV. "We zaten in een moeilijke situatie, we gaan daar nu zo snel mogelijk werk van maken en een aantal deals afronden."

Zeker op het middenveld staat er al heel wat schoon volk, terwijl Henry en Perbet ook in 1A zeker voor doelpunten kunnen zorgen. Versterking is hier en daar zeker wenselijk en zeker achterin, maar die zal er - vermoedelijk - snel komen en dan zal ook Leuven goed meedraaien in 1A volgens ons.

Voorbereiding:

OH Leuven - Bierbeek 4-0

Club Brugge - OH Leuven 4-1

Standard - OH Leuven 1-2

OH Leuven - RWDM 2-4 (op dezelfde dag als tegen Zulte Waregem, eerder de 'B-ploeg')

OH Leuven - Zulte Waregem 2-0

OH Leuven - KV Mechelen 3-0

OH Leuven - Beerschot 1-4

Waasland-Beveren

En dan is er nog Waasland-Beveren, waar de beste 'speler' de voorbije twee seizoenen clubadvocaat Tom Rombouts is. En dat zijn niet onze woorden, maar ook die van héél wat fans van de Wase Leeuwen.

Bij hen wordt er hard gehoopt dat het bestuur nu ook werk kan maken van inkomende transfers, want de spoeling was al niet al te dik bij de Waaslanders en de transfermarkt heeft het er voorlopig allerminst beter op gemaakt.

Dierckx, Moren, Badibanga, Emmers en Jackers gaan we niet meer zien lopen op de Freethiel, naast Joseph Efford en Dries Wuytens kwamen aan inkomende zijde vooral beloften (van Genk, Club Brugge, ...) binnengehaald. Caufriez wordt nog het hof gemaakt door diverse clubs en lijkt nog eens een slok op de borrel te zullen zijn.

Er is nog werk aan de winkel, want op dit moment zijn de leeuwen eigenlijk vogels voor de kat in 1A - zeker als het kapitaal gaat spreken en voor nog een extra injectie gaat geven bij Beerschot, OH Leuven, Oostende en Cercle Brugge. De voorbereidingsmatchen was even hobbelig als een bmx-parcours, met een resem afgeschafte wedstrijden en drie zware nederlagen.

Voorbereiding:

Zulte Waregem - Waasland-Beveren 5-0

PSG - Waasland-Beveren 7-0

STVV - Waasland-Beveren 4-1