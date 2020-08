Begint de competitie nu écht op 8 augustus? Deze virussen, processen en reglementen kunnen nog roet in het eten gooien

Zaterdag openen Club Brugge en Charleroi het voetbalseizoen 2020-2021 om 16.30 uur op Jan Breydel. Of is het toch nog vijf dagen de adem inhouden en afwachten? Wie of wat kan nog roet in het eten gooien? Rechtzaken, reglementen, virussen, ... Er zijn nog wel enkele spannende momenten.

De bekerfinale is achter de rug, de promotiefinale is achter de rug, de kalender is opnieuw opgemaakt met achttien ploegen. Bij het opmaken van die nieuwe kalender werden alvast enkele potentiële problemen en rechtzaken weggewerkt.

Inschikkelijkheid

Niet dat Beerschot, Oud-Heverlee Leuven of Waasland-Beveren blij zijn dat ze volgende weekend al in 1A aan de bak moeten, want klaar is hun spelerskern niet - de onduidelijkheid of het 1A dan wel 1B zou worden bemoeilijkte ongetwijfeld de transfergesprekken.

OHL en Beerschot hadden al een zaak aanhangig gemaakt om de competitie enkele weken uit te stellen, maar hebben die eis - in ruil voor de zekerheid van 1A met 18 ploegen - laten vallen. Ook eventuele discussies over tv-gelden hebben ze gelaten voor wat het was.

Club NXT

Doordat de beloften van Club Brugge aansluiten in 1B zijn er daar zeker acht ploegen en kunnen bepaalde teams uit 1B achteraf geen klachten indienen over vier wedstrijden minder spelen of mogelijke repercussies aan het einde van het seizoen om over promotie of degradatie te beslissen.

De beloften van Club zijn overigens bereid hun plekje opnieuw af te staan als Excelsior Virton via het BAS alsnog zijn licentie zou halen, hetgeen nieuwe problemen met een ploeg teveel of te weinig zou oplossen naar nieuwe kalenderproblemen.

Tot zover het goede nieuws, want nog niet alles is geregeld. Ondertussen is al duidelijk dat naast Virton ook Roeselare van plan is zijn stekje in 1B op te eisen, terwijl de rechtzaak van Virton ook nog verdere repercussies kan hebben op het hele gebeuren naar de kalenders van 1A toe.

Ook binnen de amateurreeksen zijn er nog wel wat ploegen die bepaalde dingen eisen, maar ook Westerlo heeft al aangegeven al zijn rechtsmiddelen te zullen gaan gebruiken - de Kemphanen eindigden eerste over de hele competitie van 1B en claimen daardoor eventueel ook nog een stekje in 1A - ze krijgen ammunitie door de uitspraak van de Pro League dat de match tussen OH Leuven en Beerschot moest gespeeld worden - implicerend dat de verliezer minder rechten zou hebben dan Westerlo.

Reglementen

Overigens staat in de reglementen van de voetbalbonden in ons land dat een competitie maar mag beginnen ten minste twee weken na de start van de bekendmaking van de kalender. Aan tafel bij de Pro League zal ook dat vermoedelijk onderling weggewuifd zijn, maar als Westerlo of andere ploegen zich hierop zouden beroepen ...

En dan is er nog de volksgezondheid. Momenteel mag er niet gevoetbald worden op Antwerpse bodem en in het licht van de gebeurtenissen rondom de bekerfinale en de promotiefinale met knuffelende Antwerp- en Beerschotspelers zijn Marc Van Ranst & co misschien al minder happig op uitzonderingen ...

Corona?

Ondertussen zijn er actueel positieve gevallen bij Beerschot, Zulte Waregem en Genk en stijgen in de rest van het land de cijfers ook. Een totaal verbod op contactsport - inclusief voetbal - zou dan ook sneller dan gedacht op tafel kunnen liggen. Was het overigens niet voor die volksgezondheid dat een competitie met 18 én play-offs uit den boze was? 40 wedstrijden, dat gingen we toch écht niet doen in het seizoen 2020-2021?

Slotsom: we zullen pas zeker zijn dat de nieuwe competitie begonnen is als de bal zaterdagnamiddag rolt op Jan Breydel. En zelfs dan zijn we eigenlijk nog altijd niet zeker. Hopelijk wordt het op de voetbalvelden even spannend als ernaast ...