Chris Smalling verlaat AS Roma... Vertonghen op komst?

Nu is het ook officieel. Chris Smalling en AS Roma kwamen niet tot een nieuwe overeenkomst. De verdediger keert terug naar zijn moederclub Manchester United. De naam van Jan Vertonghen klinkt steeds luider.

AS Roma laat weten dat Chris Smalling terugkeert naar Manchester. De Engelsman en de Italianen kwamen niet tot een nieuwe overeenkomst. De verdediger speelde een sterk seizoen voor AS Roma, maar stuurde zelf aan op een vertrek.

Nu dat Smalling niet blijft moeten de Giallorossi dus op zoek naar een nieuwe verdediger. En volgens de doorgaans goed geïnformeerde Corriere dello Sport zou AS Roma adviseur Franco Baldini die gevonden hebben in Jan Vertonghen. De onderhandelingen zijn al bezig en is er sprake van een contract voor twee seizoenen en een loon van ongeveer 3 miljoen euro.

De Rode Duivel is na acht seizoenen bij Tottenham transfervrij en past perfect in de driemansdefensie van Paulo Fonseca.