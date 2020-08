Spitsenprobleem? Philippe Clement krijgt positief signaal van zijn offensief geweld in laatste oefenmatch

In de bekerfinale werd Club Brugge met de beide voetjes op de grond gezet. De haast onklopbare ploeg van Philippe Clement kwam mak voor de dag en speelde offensief nauwelijks iets klaar. Krijgt de Brugse trainer zijn spitsen klaar voor de competitiestart?

David Okereke presteerde zaterdag niet overtuigend en zijn vervanger Youssouph Badji is volgens Clement nog niet klaar om week in week uit een dragende rol te krijgen in zijn team. Staan de andere diepe spitsen op?

Michael Krmencik gaf dinsdag zijn visitekaartje af. De Tsjech viel zaterdag nog naast de 18-koppige wedstrijdkern en leverde in de oefenpot tegen Titus Petange een hattrick af. Goed voor zijn vertrouwen!

Ook betrokken bij die drie goals: Emmanuel Dennis. Net als Krmencik niet ingezet in de bekerfinale. Kleine blessures tijdens de voorbereiding, met een transfer in het hoofd, darmklachten daags voor de wedstrijd... Clement zal er wel zijn reden voor hebben gehad.

Wie hij tegen Charleroi aan de aftrap zal brengen is nog een raadsel en wellicht heeft hij de knoop zelf nog niet doorgehakt. Maar hij kreeg dinsdag toch een positief signaal van zijn offensief geweld!