Ook Vincent Kompany in de wolken met komst Percy Tau: "Percy, we zijn blij dat je er bent"

Vincent Kompany is blij dat Anderlecht Percy Tau heeft binnengehaald. In een video die de club deelt op Twitter zien we de eerste ontmoeting tussen de twee.

Kompany groet Percy Tau vol enthousiasme. "Blij dat je er bent. Ik hoop dat dit een geweldige trip voor je gaat worden. Je zei dat je klaar bent voor de volgende stap. Wij willen je daar naartoe brengen. Ze houden je in de gaten vanuit de Premier League. Wij gaan ervoor zorgen dat je daar geraakt." "Breng je positieve energie. Push jezelf en anderen om beter te worden. Percy, ik ben blij dat je er bent", zegt een opgewonden Kompany. Push yourself.

Push our youngsters. pic.twitter.com/5ukJP5MgUa — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 5, 2020 Tau lijkt op het eerste zicht duidelijk wat onder de indruk van de Rode Duivel. "Het is hier wel oke, ik ga zeker niet klagen. Ik heb iedereen al wat ontmoet, maar heb nog niet het hele gebouw gezien."