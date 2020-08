Opbod over goudhaantje volop aan de gang: 30 miljoen euro niet voldoende voor Jonathan David?

De droomtransfer komt elke dag een beetje dichterbij en daar zou ook een recordbedrag mee gemoeid zijn. Maar het is nog (lang) niet zover, omdat speler en club er toch wat anders over denken zo blijkt.

De spelersgroep gelooft erin dat het ook zonder Jonathan David kan meestrijden met Club Brugge om de titel en de Canadees zelf speelt voorlopig liever niet mee in de voorbereiding.

Schrik voor een blessure, waardoor zijn droomtransfer in rook zou opgaan? In La Voix Du Nord zijn ze alvast duidelijk: de onderhandelingen met Lille zitten in een vergevorderde fase.

Opbod?

David zelf wil graag naar de Noord-Franse club, Lille zou tot 30 miljoen euro willen geven voor het Canadese goudhaantje.

Rest de vraag: zal Gent het daarover eens raken? Zij schermen met een bod van Leeds United van 35 miljoen euro, weet Het Laatste Nieuws. Een deal moet de eerste dagen dan ook nog niet verwacht worden, klinkt het.