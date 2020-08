Westerlo reageert op uitspraak rechter: "Via topprestaties op het veld naar 1A"

Westerlo stapte naar de rechtbank in kortgeding om alsnog een negentiende plekje in 1A te verwerven. Donderdagnamiddag werd uitspraak gedaan.

UPDATE: Westerlo heeft inmiddels ook gereageerd op de hele zaak en zal niet in beroep gaan tegen het vonnis van de kortgedingrechter.

"In het belang van het Belgisch voetbal zal Westerlo geen beroep instellen tegen de beschikking zodat komend weekend de voetbalcompetitie in 1A gewoon van start kan gaan. Onze club focust zich nu verder op de voorbereiding van de competitie in 1B en zal er alles aan doen om middels topprestaties op het veld haar plaats te claimen in de afdeling waar onze fiere club thuis hoort : 1A", klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Ongelijk

Westerlo is met vergelijkbare eisen als Waasland-Beveren naar de kortgedingrechter gestapt en eiste een dwangsom van vijf miljoen euro per speeldag als dat niet zou gebeuren. De rechter had zich nu echter negatief uitgesproken over de vraag van De Kemphanen.

Het lijkt er dus op dat de competitie zaterdag 'gewoon' zal kunnen beginnen in 1A. Westerlo blijft alvast in 1B. Komt Virton nog met iets of zijn alle rechtzaken nu achter de rug?