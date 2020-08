Mata geeft tip om blauw-zwarte jongeling in het oog te houden: "Op training noemen we hem Marcelo"

Clinton Mata was fysiek nog niet helemaal in orde tijdens de bekerfinale en dat was er ook aan te zien. Maar de stevige verdediger van Club Brugge heeft zich al herpakt. Hij ziet ook dat er bij blauw-zwart wat jeugd klaarstaat om straks de fakkel over te nemen.

Zo ook Youssouph Badji, die in de voorbereiding indruk maakte. "Badji moest vorig seizoen aanpassen, maar Club deed er goed aan hem te beschermen. Hij is een ruwe diamant, maar is snel en sterk. Hij heeft alles om de toekomstige spits van Club te worden", aldus Mata in Het Nieuwsblad. En er loopt nog talent rond... “Charles De Ketelaere, als nummer tien. En houd Maxim Decuyper in de gaten. Als hij zijn mentaliteit behoudt en blijft werken, wordt dat een goeie linksback. We noemen hem Marcelo op training. Hij heeft dezelfde offensieve stijl.”





