Zes ploegen voor vier plaatsjes in play-offs? "De druk zal enorm zijn"

Club Brugge en AA Gent lijken gedoodverfde kandidaten voor de play-offs met vier. Hypothetisch blijven er zo dus nog twee plaatsjes over. Dimitri De Condé, technisch directeur van Genk, voorspelt dan ook een bijzonder harde strijd.

Genk ambieert alvast de top vier. "Daar zouden wij tevreden mee zijn. We moeten top vier halen, maar die ambitie hebben veel clubs. Club Brugge en AA Gent staan vandaag het verst. Ze hebben de meest complete kern. Wij hebben die stabiliteit op dit moment niet, maar die stap moeten we dit seizoen wel zetten", klinkt het in HLN.

"Antwerp gaat zich nog versterken. Standard is een ploeg waar niemand over praat, maar die hebben een heel goede voorbereiding doorgemaakt met hun nieuwe coach. Charleroi is stabiel en financieel sterker geworden."

En vanuit Brussel verwacht hij ook iets. "Ik houd rekening met Anderlecht, die in mijn ogen de juiste weg zijn ingeslagen. Ze hebben nu een duidelijke visie, zoals wij die destijds ook hadden. Ik hoop alleen dat ze hun jonge talenten niet te snel zullen moeten verkopen. Kijk: we noemen hier zes ploegen op die het aan zichzelf verplicht zijn om bij de eerste vier te eindigen, de druk zal enorm zijn."