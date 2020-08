Openda komt een half jaartje later dan toch in de Eredivisie terecht: "Ik zag een verhuurperiode toen niet zitten"

Louis Openda begon vorig seizoen goed aan het seizoen onder Philippe Clement, maar zakte gaandeweg terug tot hij uit beeld verdween bij Club Brugge. Een uitleenbeurt drong zich dus op en die heeft de pijlsnelle aanvaller gevonden in de Eredivisie.

De 20-jarige spits gaat een seizoen aan de slag bij Vitesse. Daar maakte de jongeling al de nodige indruk in de voorbereiding. In januari had Openda al de kans om in de Eredivisie te voetballen, Feyenoord trok toen aan zijn mouw.

"Ik zag een verhuurperiode toen niet zitten. Ik koos ervoor bij Club Brugge te blijven en voor mijn kansen te gaan", zegt Openda aan Algemeen Dagblad.

Bij de Nederlandse subtopper probeert de Belgische beloftespits als een betere speler terug te keren naar Jan Breydel: "Ik kan op alle vlakken nog beter worden. Maar uiteindelijk is goals maken de belangrijkste taak van een spits. Dat is dus mijn doel, veel scoren."