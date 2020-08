Twee grote namen vielen naast de selectie bij Antwerp en ze waren niet geblesseerd

Met een kern van zo'n 25 spelers kan niet iedereen in de wedstrijdselectie worden opgenomen. Zo was er bij Antwerp zaterdagavond geen plaats voor Ivo Rodrigues en Alireza Beiranvand.

Was het tweetal dan geblesseerd voor de confrontatie met Moeskroen? "Geen blessures", verduidelijkte Ivan Leko na de match. In doel koos hij voor Butez en Matijas als diens doublure. De flankspelers in de selectie waren Benson, Lamkel Zé, De Pauw en Nsimba.

"Ik heb iedereen deze week op de training bezig gezien en de 18 of 20 (de volledige wedstrijdkern) beste spelers neem ik mee. En ik kies voor de spelers die het team het meest kunnen bijdragen op mentaal, fysiek en tactisch vlak", legde de Kroaat uit. "Kwaliteit is niet alleen op techniek een of twee spelers voorbij dribbelen."