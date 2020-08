Luc Nilis sprak met Club Brugge en andere topclub: "En ik ben ontgoocheld in Anderlecht"

Zijn trainersloopbaan brengt Luc Nilis opnieuw in Turkije. De voormalige aanvaller van Anderlecht en PSV wordt assistent-trainer van Fuat Capa bij Ankaragucu. Opnieuw geen job in België dus voor Nilis...

Tot het einde van vorig seizoen was Luc Nilis aan de slag bij VVV Venlo in Nederland en sindsdien was hij op zoek naar een nieuwe trainersbaan. Er werd gepraat in België, maar uiteindelijk wordt hij assistent bij Ankaragucu.

Wachten op een telefoontje van Anderlecht

In Het Nieuwsblad vertelde de voormalige Rode Duivel dat Club Brugge de meest concrete piste was. "Maar Clement vertelde me dat zijn technische staf al vol zat. Brugge heeft correct gehandeld. In Anderlecht ben ik ontgoocheld", legde hij uit in de krant.

Begin juli sprak hij met Wouter Vandenhaute en die zei hem dat de CEO (Karel Van Eetvelt) hem opnieuw zou contacteren. "Nu is het bijna half augustus en ik heb nog niks gehoord", aldus Nilis, die ook sprak van contacten met Genk. Maar die werden niet concreet.